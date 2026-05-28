A 15 anni cade dal monopattino ma racconta di essere stato aggredito | scoperto e denunciato

Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato per procurato allarme dopo aver raccontato di essere stato aggredito e di essere caduto dal monopattino. La vicenda si è svolta a San Gillio, dove il giovane ha riferito di un’aggressione che poi si è rivelata infondata. La polizia ha verificato la versione e ha formalizzato la denuncia.

Un ragazzo di San Gillio, 15 anni, è stato denunciato per procurato allarme dopo aver raccontato di essere stato aggredito. In realtà, secondo quanto è stato documentato dai carabinieri, sarebbe semplicemente caduto mentre guidava il monopattino e, forse per vergogna, non ha voluto subito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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