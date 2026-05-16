Cade dal monopattino | grave ragazzo di 28 anni

Un giovane di 28 anni è stato trovato riverso sull’asfalto con un grave trauma facciale, probabilmente conseguenza di una caduta dal monopattino. Soccorritori intervenuti sul posto hanno trasportato il ragazzo in ospedale per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente sono presenti i mezzi delle forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche necessarie per ricostruire l’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori.

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Lo hanno trovato riverso sull’asfalto con un grave trauma facciale, probabilmente causato dalla caduta dal monopattino. Soccorso dal personale del ’118’, è stato portato nella piazzola dell’elisoccorso dove è stato preso in consegna da ’Pegaso’ e trasferito nell’ ospedale ’Le Scotte’ di Siena dove si trova ricoverato in gravi condizioni. E’ quanto accaduto intorno alle 21 di giovedì a Follonica, in via Eolie, dove i soccorritori hanno trovato sdraiato in strada un ragazzo di 28 anni di nazionalità straniera, risultato ospite del centro di accoglienza situato poco distante dal luogo dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del monopattino a causa di una buca sull’asfalto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cade dal monopattino: grave ragazzo di 28 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 10 GENNAIO 2026 - ANDRIA: CADE DAL MONOPATTINO, GRAVE RAGAZZO DI 11 ANNI Sullo stesso argomento Cade dal monopattino, grave un bambino di 10 anni. L’arrivo di Pegaso e la corsa in ospedaleMontemerano (Grosseto), 4 aprile 2026 – Attimi di apprensione nella serata di ieri, venerdì 3 aprile, nel centro abitato di Montemerano, dove un... Cade dal monopattino: grave in elisoccorso all’ospedaleFOLLONICA – Grave incidente stradale nella serata di ieri (14 maggio) a Follonica, in via Eolie, dove un giovane di 28 anni è rimasto gravemente... Cade dal #monopattino: #grave in #elisoccorso all’ #ospedale x.com Cade dal monopattino: grave ragazzo di 28 anniLo hanno trovato riverso sull’asfalto con un grave trauma facciale, probabilmente causato dalla caduta dal monopattino. Soccorso dal personale ... lanazione.it Cade dal monopattino: grave, in elisoccorso all'ospedaleFOLLONICA – Grave incidente stradale nella serata di ieri (14 maggio) a Follonica, in via Eolie, dove un giovane di 28 anni è rimasto gravemente ferito a seguito della caduta dal proprio monopattino. msn.com