Firenze, 27 maggio 2026 – Se oggi qualcuno chiedesse informazioni su dove trovare e come raggiungere la Piazza Vecchia in pieno centro a Firenze, in pochi saprebbero rispondere. Eppure, un tempo, tutti sapevano dov'era. E tutti la conoscevano perché era tristemente nota. In epoca napoleonica infatti, durante la dominazione francese, in questa stessa piazza dal 1799 al 1814 si trovava il patibolo della ghigliottina, tragicamente detta ‘ la vedova ’, perché uccidendo molti uomini e mariti padri di famiglia, lasciava dietro di sé numerose vedove. Allo stesso posto di questo macabro oggetto di morte, venne eretto un obelisco, per ricordare i caduti nelle guerre di Indipendenza risorgimentali, in cui sacrificio permise la nascita della nazione unificata, che si concretizzò il 17 marzo 1861 con la proclamazione del Regno d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 28 maggio 1882, quando Firenze disse addio alla piazza della ghigliottina

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