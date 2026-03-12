Cabaret al Vittorio Emanuele Stretto Vinyl Fest e party anni ' 50 | cosa fare nel weekend a Messina

Nel weekend a Messina si svolgono diversi eventi, tra cui il Cabaret al Vittorio Emanuele, uno spettacolo comico molto apprezzato, e il Stretto Vinyl Fest, una manifestazione dedicata alla musica su vinile. Inoltre, si terrà un party a tema anni '50, che coinvolgerà gli appassionati di quell’epoca con musica e spettacoli. La città si anima con queste iniziative che attirano un pubblico vario.

Lo show di successo arriva in città. Musica e cultura protagonisti alla Camera di Commercio. Evento davvero speciale al Retronouveau Torna il weekend con la guida agli eventi clou del fine settimana. Grande attesa per Cabaret al Vittorio Emanule, show esilarante di successo che conquisterà anche il pubblico messinese. Per gli appassionati di dischi e vinile torna Stretto Vinyl Fest alla Camera di Commercio. Cantata da camera e Musica e Immagini protagonisti al Palacultura. Voglia di un party anni '50? Allora non potete non fare un salto al Retronouveau per un evento davvero speciale. Per chi invece preferisce farsi incantare dal fascino dei borghi toura a Rometta e Roccavaldina immersi in luoghi senza tempo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Il piacere dell'onestà al Vittorio Emanuele, Stare bene con gusto e domenica gratis al museo: cosa fare nel weekend a Messina

Rumori Fuori scena, concerti e party anni '80: cosa fare nel weekend a MessinaTorna il weekend con la nostra guida alle iniziative più interessanti del fine settimana.

Contenuti e approfondimenti su Vittorio Emanuele

Discussioni sull' argomento i grandi compositori da piccoli! mario margiotta torna ad acquaviva con il suo nuovo spettacolo musicale; Al Teatro Nuovo Rifredi Scena Aperta Leonardo Manzan in Uno spettacolo di Leonardo Manzan; Santa Croce celebra il Patrono San Giuseppe: cene storiche, fuochi d’artificio e Orietta Berti.

Cabaret - Il Musical al Teatro Vittorio Emanuele di MessinaUn viaggio nella Berlino del 1930, una città sospesa tra l’euforia della trasgressione e l’ombra imminente del Terzo Reich ... guidasicilia.it

Nuova vita per il “Palazzo De Magistris-Officine artistiche” nel Corso Vittorio Emanuele a Cagliari L’attenzione della nostra amministrazione guidata dal Sindaco Zedda verso la palazzina che il Sindaco Paolo De Magistris decise di far acquisire dal Comune ne - facebook.com facebook