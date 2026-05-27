Zeballos-Napoli colpo vicino | il talento lascia il Boca

Il talento lascia il Boca Juniors e si trasferisce al Napoli. La trattativa tra le due squadre è in fase avanzata, con l’accordo quasi raggiunto. Il giocatore, che si distingue per le sue qualità offensive, è pronto a vestire la maglia azzurra. La firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, secondo fonti vicine alle parti. La cessione si inserisce nel progetto del club italiano di rinforzare l’attacco con giocatori sudamericani.

Il Napoli guarda ancora una volta al mercato sudamericano per rafforzare il reparto offensivo. Il club azzurro sarebbe vicino all’acquisto di Exequiel Zeballos, esterno del Boca Juniors e uno dei talenti più interessanti del calcio argentino. Il giocatore, classe 2002, ha il contratto in scadenza alla fine dell’anno. La possibilità di un rinnovo con il Boca appare lontana. Per questo il Napoli avrebbe accelerato, portando avanti l’operazione fino a una fase molto avanzata. Resterebbero soltanto alcuni aspetti da definire prima dell’eventuale chiusura. A riferire l’indiscrezione è Leandro Aguilera di TyC Sports. Secondo il giornalista argentino, Zeballos sarebbe destinato a lasciare il club di Buenos Aires per trasferirsi in maglia azzurra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Humardo... Ma se è vero, si stappa alla grande papà. El Chango sarà venduto al Napoli (Napoli eu namorado muito... Penso che sia così in italiano, non ne ho idea). Fonte? Cristoffede (chissà chi è sto zorongo?) reddit

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