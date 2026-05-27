L’evento musicale dell’estate di Italia 1, “Yoga Radio Estate”, torna ad agosto con quattro appuntamenti. La trasmissione sarà condotta da una coppia inedita di vip, senza ulteriori dettagli sui nomi. La programmazione prevede quattro puntate distribuite nel mese, con musica e intrattenimento. Non sono stati comunicati altri aspetti riguardo al format o ai partecipanti.

“ Yoga Radio Estate ”, lo show musicale dell’estate di Italia 1, torna ad agosto con quattro appuntamenti speciali guidati da una coppia inedita. Parliamo di Noemi ed Enrico Papi. La kermesse, prodotta da Radio Bruno, toccherà quattro piazze dell’Emilia-Romagna: si parte da Riccione poi, a seguire, Reggio Emilia, Piacenza e Carpi. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio tra musica, intrattenimento e racconto sarà anche lo speaker Enzo Ferrari. Sul palco i cantanti e gli artisti più amati del panorama italiano, protagonisti delle classifiche radiofoniche e delle hit dell’estate, daranno vita a quattro serate eccezionali piene di energia, emozioni e voglia di cantare insieme. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - YOGA RADIO ESTATE: L’EVENTO DI ITALIA 1 AFFIDATO AD UNA COPPIA INEDITA DI VIP

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: LEVENTO DI AFFIDATO AD UNA COPPIA INEDITA DI VIP

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Enrico Papi e Noemi, la coppia inedita alla conduzione di “Yoga Radio Estate”: ecco quando inizia lo show musicale di Italia 1Noemi ed Enrico Papi condurranno lo show musicale estivo di Italia 1, “Yoga Radio Estate”, che torna a agosto con quattro puntate.

Temi più discussi: Il ’Yoga Radio Bruno Estate’ sarà presentato da Noemi e Papi; Noemi ed Enrico Papi con Yoga Radio Estate su Italia 1; Enrico Papi e Noemi, la coppia inedita alla conduzione di Yoga Radio Estate: ecco quando inizia lo show musicale di Italia 1; Yoga Radio Estate, Enrico Papi e Noemi conducono lo show: le date dei quattro appuntamenti musicali.

Enrico Papi e Noemi condurranno il #YogaRadioEstate, kermesse musicale prodotta da @RADIOBRUNO1 che andrà in onda ad Agosto su Italia 1 per 4 serate. L’anno scorso era stato affidato a Rebecca Staffelli e Stefano Corti. #AscoltiTv x.com

Enrico Papi e Noemi sono i nuovi conduttori dello Yoga Radio Estate 2026: le novità e le tappe dello showYoga Radio Estate 2026 Enrico Papi Noemi. Le quattro serate dello show saranno proposte, su Italia 1, ad agosto. maridacaterini.it

Yoga Radio Estate 2026 su Italia 1: Noemi ed Enrico Papi alla guida dello show musicale dell’estateOroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 27 maggio 2026 Oroscopo Paolo Fox di oggi: 27 maggio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto... Il sito di SuperGuidaTV è un punto ... superguidatv.it