Voucher caro scuola Calabria | 500 euro per studenti delle scuole superiori Domande dal 28 maggio al 3 luglio 2026
La Regione Calabria ha aperto le domande per il voucher da 500 euro destinato agli studenti delle scuole superiori, con una finestra di presentazione che va dal 28 maggio al 3 luglio 2026. Il sostegno mira a favorire le famiglie con basso reddito e a ridurre il rischio di abbandono scolastico. L’avviso pubblico è stato pubblicato recentemente e riguarda l’assegnazione delle risorse a studenti iscritti alle superiori.
La Regione Calabria ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per supportare le famiglie a basso reddito e contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico. L’iniziativa prevede l’erogazione del “Voucher caro scuola”, un contributo economico destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 20242025. La misura regionale è rivolta alle studentesse e agli studenti che frequentano le classi delle scuole superiori appartenenti al sistema pubblico calabrese. Per accedere ai fondi, le famiglie devono rispettare precisi vincoli. I richiedenti devono: Il sostegno economico consiste in una somma forfettaria pari a 500 euro per ogni figlio in possesso dei requisiti richiesti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Borse di studio 2025-26, voucher fino a 500 euro per le superiori: chi può fare domanda
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