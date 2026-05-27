Voucher caro scuola Calabria | 500 euro per studenti delle scuole superiori Domande dal 28 maggio al 3 luglio 2026

Notizia in breve

La Regione Calabria ha aperto le domande per il voucher da 500 euro destinato agli studenti delle scuole superiori, con una finestra di presentazione che va dal 28 maggio al 3 luglio 2026. Il sostegno mira a favorire le famiglie con basso reddito e a ridurre il rischio di abbandono scolastico. L’avviso pubblico è stato pubblicato recentemente e riguarda l’assegnazione delle risorse a studenti iscritti alle superiori.