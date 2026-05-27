volley femminile libertas simoncelli in nazionale under 18

Alessia Simoncelli, giocatrice classe 2009 della Libertas Volley Forlì, è stata convocata nella nazionale Under 18 di volley femminile. La convocazione è stata annunciata di recente e rappresenta un passaggio importante per la giovane atleta. Simoncelli si unisce ad altre atlete chiamate dalla federazione per le prossime competizioni internazionali. La convocazione si inserisce nelle attività di selezione e preparazione della nazionale giovanile femminile.

C’è anche Alessia Simoncelli, schiacciatrice classe 2009 in forza alla Libertas Volley Forlì, tra le convocate da coach Stefano Gregoris per il raduno della Nazionale Under 18 femminile, in programma dal 2 all’11 giugno a Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia), propedeutico agli Europei che si svolgeranno dall’1 al 12 luglio in Lettonia e Lituania. Le azzurrine sono state inserite nella Pool I e avranno per compagne di viaggio le padrone di casa della Lettonia, oltre a Polonia, Turchia, Belgio, Spagna, Repubblica Ceca e Islanda. Per Simoncelli, già nel giro della prima squadra forlivese militante in serie B1, nonché colonna portante della... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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