voicebot che chiamano database e liste di contatti

Un voicebot ha effettuato chiamate a database e liste di contatti nel settore del telemarketing. L’intelligenza artificiale viene utilizzata per gestire, analizzare e trasformare le chiamate in dati operativi. Questa tecnologia permette di automatizzare le comunicazioni e di raccogliere informazioni in modo più efficiente rispetto ai metodi tradizionali. La sperimentazione si concentra sull’uso di sistemi vocali intelligenti per migliorare le attività di contatto.

Il telemarketing sta entrando in una fase nuova, l’intelligenza artificiale ha cambiato il modo in cui una chiamata può essere gestita, analizzata e trasformata in dato operativo. I voicebot più evoluti sono capaci di sostenere una conversazione, riconoscere risposte, gestire obiezioni, qualificare un contatto, fissare un appuntamento e restituire al call center informazioni ordinate su ciò che è accaduto durante la telefonata. La differenza, però, non la fa la sola tecnologia. La fanno il metodo, la qualità delle liste, la progettazione dello script, il controllo degli esiti e la capacità di integrare l’automazione dentro un processo commerciale reale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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