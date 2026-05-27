Il Napoli ha iniziato i primi contatti con Dusan Vlahovic, considerato un possibile rinforzo per l’attacco. La società ha mostrato interesse per l’attaccante, che potrebbe sostituire un giocatore in uscita o essere inserito in un progetto di rafforzamento offensivo. La trattativa è ancora in fase iniziale e non ci sono ancora accordi definitivi. Vlahovic è attualmente sotto contratto con la sua squadra, e le negoziazioni sono in corso.

Il Napoli guarda a Dusan Vlahovic per ridisegnare il proprio attacco. Il centravanti serbo sarebbe entrato nelle valutazioni del club azzurro, chiamato a preparare una stagione con più competizioni e con diversi interrogativi ancora aperti nel reparto offensivo. La pista nasce anche dal rapporto tra Giovanni Manna e l’attaccante. Il direttore sportivo lo conosce bene per l’esperienza condivisa alla Juventus. Proprio Manna avrebbe già mosso i primi passi, avviando contatti interlocutori con Milos Vlahovic, padre del calciatore. L’indiscrezione è riportata da Tuttosport. Al momento non ci sarebbe ancora una trattativa entrata nella fase decisiva. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Vlahovic-Napoli, primi contatti: può essere l’erede di Lukaku

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