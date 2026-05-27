Vlahovic-Napoli primi contatti | può essere l’erede di Lukaku

Notizia in breve

Il Napoli ha avviato i primi contatti con il calciatore Dusan Vlahovic, valutando un possibile trasferimento. L’obiettivo è rafforzare l’attacco, considerando Vlahovic come potenziale sostituto di Lukaku. La trattativa è ancora in fase iniziale e non ci sono dettagli definitivi o accordi firmati. La società sta valutando le opzioni prima di formulare un’offerta ufficiale.