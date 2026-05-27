Vlahovic-Napoli primi contatti | può essere l’erede di Lukaku
Il Napoli ha avviato i primi contatti con il calciatore Dusan Vlahovic, valutando un possibile trasferimento. L’obiettivo è rafforzare l’attacco, considerando Vlahovic come potenziale sostituto di Lukaku. La trattativa è ancora in fase iniziale e non ci sono dettagli definitivi o accordi firmati. La società sta valutando le opzioni prima di formulare un’offerta ufficiale.
Il Napoli guarda a Dusan Vlahovic per ridisegnare il proprio attacco. Il centravanti serbo sarebbe entrato nelle valutazioni del club azzurro, chiamato a preparare una stagione con più competizioni e con diversi interrogativi ancora aperti nel reparto offensivo. La pista nasce anche dal rapporto tra Giovanni Manna e l’attaccante. Il direttore sportivo lo conosce bene per l’esperienza condivisa alla Juventus. Proprio Manna avrebbe già mosso i primi passi, avviando contatti interlocutori con Milos Vlahovic, padre del calciatore. L’indiscrezione è riportata da Tuttosport. Al momento non ci sarebbe ancora una trattativa entrata nella fase decisiva. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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