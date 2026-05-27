Visite guidate nella città sotterranea di Viterbo per il ponte del 2 giugno
Durante il ponte del 2 giugno, Viterbo Sotterranea organizza visite guidate nella città sotterranea. Le iniziative sono rivolte a visitatori, curiosi e turisti, offrendo l’opportunità di esplorare i percorsi sotterranei della città. Le visite si svolgono in determinati orari e sono accessibili a chi ha prenotato in anticipo. Nessuna informazione è stata fornita sui costi o sulla durata delle visite.
Per il ponte del 2 giugno Viterbo Sotterranea regala a visitatori, curiosi e turisti forti emozioni grazie a speciali visite guidate. Oltre al classico percorso, infatti, è disponibile il percorso monumentale che stupisce per la forte suggestione che questi grandi spazi evocano grazie alla loro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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