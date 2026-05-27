Visite guidate nella città sotterranea di Viterbo per il ponte del 2 giugno

Notizia in breve

Durante il ponte del 2 giugno, Viterbo Sotterranea organizza visite guidate nella città sotterranea. Le iniziative sono rivolte a visitatori, curiosi e turisti, offrendo l’opportunità di esplorare i percorsi sotterranei della città. Le visite si svolgono in determinati orari e sono accessibili a chi ha prenotato in anticipo. Nessuna informazione è stata fornita sui costi o sulla durata delle visite.