Palermo sotterranea nel weekend visite guidate alla catacomba paleocristiana di Porta D' Ossuna

Nel fine settimana, sono in programma visite guidate alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna, situata nel centro storico di Palermo. Le visite sono condotte da archeologi e si tengono sabato e domenica. La catacomba, risalente al periodo paleocristiano, è accessibile durante il periodo primaverile per i visitatori interessati a scoprire le testimonianze storiche custodite sotto la città. L'apertura è prevista ogni fine settimana, offrendo l'opportunità di esplorare un sito sotterraneo di rilevanza archeologica.

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In primavera continuano le visite con gli archeologi alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna, aperta sabato e domenica. Si tratta di un tour tra i cunicoli della Palermo sotterranea alla scoperta della storia dei primi cristiani e di antiche leggende della città.Il grande cimitero sarà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Alla scoperta della Palermo sotterranea: visite alla catacomba paleocristiana di Porta d'OssunaIn primavera continuano le visite, con gli orari invernali, alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo, aperta questa settimana...