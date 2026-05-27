Visita medica di Trump salute torna al centro dell’attenzione negli Usa

Donald Trump si è recato martedì all’ospedale militare Walter Reed per un controllo medico e odontoiatrico. È la terza visita in meno di 13 mesi. La presenza del ex presidente presso la struttura sanitaria ha attirato l’attenzione, mentre si approfondiscono le questioni legate alla sua salute. La visita si è svolta senza annunci ufficiali riguardo a diagnosi o trattamenti specifici.

(Adnkronos) – Donald Trump, il presidente più anziano mai insediatosi alla Casa Bianca, è tornato questo martedì all’ospedale militare Walter Reed National per un controllo medico e odontoiatrico, la terza visita programmata in meno di 13 mesi. Una frequenza che ha suscitato interrogativi sulla sua salute quando, fra meno di venti giorni, compirà 80 anni.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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