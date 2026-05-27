Due autrici presentano il loro nuovo libro alla Biblioteca Città di Arezzo. L’evento si svolge oggi, con interventi di autrici e pubblico. La pubblicazione, edita da Prometheus, è stata annunciata in una conferenza stampa nei giorni scorsi. La presentazione include letture e domande dei partecipanti. Nessuna informazione è stata diffusa sui dettagli del contenuto o sulle eventuali tappe successive del tour.

Arezzo, 27 maggio 2026 – La Biblioteca Città di Arezzo e la casa editrice Prometheus insieme all’associazione Scrittori aretini Tagete, alla Fidapa di Arezzo, alla Brigata amici dei monumenti, nel 400esimo anniversario della nascita di Francesco Redi organizzano l’evento “Il nido perduto: la villa aretina di Francesco Redi“ con la proiezione di un video originale sulla Villa e il dialogo su libro “Villa degli orti Redi” di Anna Bartolini e Patrizia Fazzi. Appuntamento oggi mercoledì 27 maggio alle 17,30 presso la sala conferenze della Biblioteca Città di Arezzo in via dei Pileati. Interverranno il prof Ivo Biagianti storico dell’università di Siena con “L’Archiatra e il Granduca” e la dottoressa Elisa Boffa curatrice della mostra «Francisci Redi patricii arretini» parlando di Francesco Redi e del legame indissolubile con Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Villa degli orti Redi», il libro di Anna Bartolini e Patrizia Fazzi

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