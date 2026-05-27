Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 27 maggio 2026, la rete di trasporto pubblico della regione Lazio ha segnalato aggiornamenti sulla viabilità a Roma. La comunicazione proviene da Astral infomobilità, che ha diffuso un servizio di aggiornamento sulla situazione del traffico e della mobilità nella zona.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana in interna si sta in fila tra classi e Salaria è più avanti file tra Nomentana e Prenestina sul tratto Urbano della Roma Teramo code tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione raccordo anulare sulla Cristoforo Colombo per chi viaggia verso Ostia Si procede a rilento tra Mezzocammino e Acilia situazione analoga sulla via del mare tra il raccordo anulare Vitinia e più avanti all'altezza di Ostia Antica sempre in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 19:40Alle 19:40 del 19 maggio 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità.

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