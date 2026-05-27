Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 18 | 40

Il servizio di Astral infomobilità segnala aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 27 maggio 2026 alle 18:40. La comunicazione fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali interventi o disagi in corso. La piattaforma si propone di offrire dati in tempo reale per agevolare gli spostamenti degli utenti. Non vengono riportate chiusure o incidenti specifici nel comunicato.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo un incidente causa code tra la tangenziale est di a Fiorentini verso raccordo anulare proseguendo sul tratto Urbano si sta in fila qui per traffico intenso tra via Togliatti e il raccordo ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna o detratti tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana in interna si sta in fila tra classi e Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina Anche a causa di un veicolo in panne all'altezza della Tiburtina sulla diramazione Roma Sud trattore... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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