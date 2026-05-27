Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 27 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in aumento il traffico sulle carreggiate del grande raccordo anulare si rallenta in esterna tra salari Aurelio menten interna coda altezza Appia È tra la Nomentana il l'allaccio con la Roma Teramo ancora a causa di un incidente Ci sono code sulla tangenziale altezza San Lorenzo in direzione di San Giovanni che creo lunghi incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire dal raccordo tutto in direzione del centro sempre verso il centro si rallenta sulla Flaminia Salaria a partire dal raccordo e Coda a tratti sul viadotto... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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