Via Monte Polo la protesta continua | Il Comune risponda alle nostre Pec

I residenti di via Monte Polo chiedono ancora un riscontro scritto alle loro PEC inviate al Comune. Nonostante le rassicurazioni sulla futura sistemazione della strada, non hanno ricevuto risposte ufficiali. La richiesta di comunicazioni formali resta invariata, e i cittadini insistono affinché venga fornita una risposta concreta. La protesta continua senza che siano stati accolti i loro appelli.

Dopo le rassicurazioni del Comune sulla futura sistemazione di via Monte Polo, la richiesta dei residenti rimane sempre la stessa: "Abbiamo diritto a una risposta formale a tutte le nostre PEC". Da due giorni sono iniziati i nuovi lavori alle condotte idriche, attesi dalla fine del cantiere precedente incentrato sulla frana, che dovrebbero essere gli ultimi di un lungo periodo di transenne e cantieri che va avanti da anni. Ma gli abitanti della strada di campagna non lontana da Canavaccio continuano a chiedere una comunicazione ufficiale: "Ringraziamo il Sindaco per la risposta fatta su queste pagine alla nostra lettera – dice Luca Catani a nome di una decina di residenti - però è dal 22 novembre 2025 che chiediamo un intervento urgente con la prima PEC. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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