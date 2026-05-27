A pochi giorni dal Gran Premio d’Italia al Mugello, i piloti di Aprilia Racing Marco Bezzecchi e Jorge Martín sono stati al Museo Piaggio di Pontedera. I due hanno visitato la struttura e hanno espresso entusiasmo per aver corso davanti ai tifosi italiani. La visita si è svolta prima dell’evento di motociclismo, e i piloti hanno condiviso alcune parole riguardo alla loro esperienza e all’affetto del pubblico italiano.

Pontedera (Pisa), 27 maggio 2026 – L’ Aprilia è di casa al Museo Piaggio di Pontedera, dove – a pochi giorni dal Gran Premio d’Italia di Moto Gp all’Autodromo del Mugello – hanno fatto tappa i piloti di Aprilia Racing Marco Bezzecchi e Jorge Martín. Accolti da una vera MotoGp, l'Aprilia RS-GP26, esposta nel piazzale intitolato a Corradino d’Ascanio, Bezzecchi e Martín hanno incontrato gli studenti e i giovani per una serie di domande botta e risposta. Sul palco Massimo Rivola e Antonio Boselli, rispettivamente amministratore delegato e responsabile comunicazione di Aprilia Racing. https:www.lanazione.itvideomotogp-vista-mugello-bezzecchi-e-martin-al-museo-piaggio-lm12zyej Al termine dell’incontro gli studenti hanno assistito dal vivo all'accensione della RS-GP26 esposta sul piazzale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verso il Gp del Mugello, Bezzecchi e Martìn al Museo Piaggio: “Fantastico correre davanti ai nostri tifosi”

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