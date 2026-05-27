Verifica finale PEI | compilazione in piattaforma allegati C e C1 e progettazione delle risorse QUESTION TIME con Miceli e Chiocca LIVE Mercoledì 27 maggio alle 18 | 00

Mercoledì 27 maggio alle 18:00 si terrà un evento live con question time dedicato alla verifica finale del PEI. Tra i punti principali, la compilazione sulla piattaforma digitale rappresenta una delle fasi più complesse per i docenti, che devono inserire i dati relativi agli allegati C e C1 e alla progettazione delle risorse. La sessione vedrà la partecipazione di esperti per rispondere alle domande e chiarire i passaggi più delicati del processo.

Uno degli aspetti più complicati per i docenti, al momento della verifica finale del PEI, è senza dubbio la compilazione sulla piattaforma digitale. Troppo spesso si cade nell’errore di recuperare i dati degli anni scorsi e riproporli senza aggiornarli al percorso effettivamente svolto. Invece, ogni elemento va calibrato sulla situazione attuale: quadro orario reale, ore di sostegno effettivamente utilizzate, compresenze, attività alternative. Attenzione pure agli allegati. L’Allegato C è dedicato alla progettazione didattica personalizzata: vi si trovano gli obiettivi specifici per disciplina o area, con strategie, materiali, tempi e modalità di verifica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Verifica finale PEI: compilazione in piattaforma, allegati C e C1 e progettazione delle risorse

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