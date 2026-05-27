Velalonga 2026 torna la grande festa della vela in laguna tra Venezia Murano e Sant’Erasmo
Domenica 31 maggio si svolge Velalonga 2026, la tradizionale manifestazione di vela organizzata dal Circolo Velico Casanova ASD. La gara si tiene nel Nuovo Polo Nautico Sportivo di Venezia, tra le isole di Venezia, Murano e Sant’Erasmo. La manifestazione coinvolge imbarcazioni di diverse categorie e rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario della vela locale. La competizione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge numerosi appassionati.
Domenica 31 maggio torna Velalonga 2026, storica manifestazione organizzata dal Circolo Velico Casanova ASD nell’ambito del Nuovo Polo Nautico Sportivo di Venezia a Punta San Giuliano.Nata come veleggiata amatoriale, negli anni Velalonga è diventata uno degli appuntamenti più importanti della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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