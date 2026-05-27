Vandalizzato il murale di Hamilton e Kardashian realizzato e donato a Monza da TVboy

Notizia in breve

Nella notte tra il 26 e il 27 maggio, un murale realizzato dallo street artist TVBoy a Monza è stato vandalizzato. La scena ha interessato una sezione del murale dedicato a Hamilton e Kardashian, donato alla città dall’artista. La parte danneggiata, descritta come una “curva pericolosa”, è stata rimossa o strappata, e il fenomeno si è verificato meno di una settimana dopo il completamento dell’opera. Non sono stati segnalati altri danni o interventi di riparazione.