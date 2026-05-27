Vandalizzato il murale di Hamilton e Kardashian realizzato e donato a Monza da TVboy
Nella notte tra il 26 e il 27 maggio, un murale realizzato dallo street artist TVBoy a Monza è stato vandalizzato. La scena ha interessato una sezione del murale dedicato a Hamilton e Kardashian, donato alla città dall’artista. La parte danneggiata, descritta come una “curva pericolosa”, è stata rimossa o strappata, e il fenomeno si è verificato meno di una settimana dopo il completamento dell’opera. Non sono stati segnalati altri danni o interventi di riparazione.
Quelle “curve pericolose” non sono durate neppure una settimana. Nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio qualcuno ha “strappato” una parte del murale realizzato nei giorni scorsi dallo street artist TVBoy. La scoperta questa mattina. Quella bellissima opere “donata” dal noto artista alla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie e thread social correlati
Monza, murale di Tvboy su Hamilton e Kardashian: polemica sui socialA Monza è stato realizzato un murale dell'artista Tvboy che raffigura il pilota di Formula 1 e due celebrità televisive.
Si parla di: Vandalizzato il murale di Hamilton e Kardashian realizzato e donato a Monza da TVboy.
Tvboy, il murale a Monza dedicato a Lewis Hamilton e Kim Kardashian. L’artista di strada: L'opera? Curve pericoloseLa coppia è sormontata da un cuore con la scritta we love Monza, un omaggio alla città di Teodolinda, conosciuta per il Gran Premio di Formula Uno che si tiene tradizionalmente nei primi giorni di s ... milano.corriere.it
Monza, via al cantiere da 175mila euro per curare il leone in centroSono partiti i lavori di restauro della statua danneggiata sul ponte dei Leoni, in centro a Monza. Prima tranche da concludere entro luglio. ilcittadinomb.it