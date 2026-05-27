Valmontone calcio il dg Susini tira le somme | Splendido girone d’andata ritorno deficitario

Il direttore generale del Valmontone Calcio ha commentato la stagione, evidenziando un buon girone d’andata e un calo nel ritorno. La squadra sta completando gli ultimi allenamenti della stagione in corso.

Valmontone (Rm) – In casa Valmontone è tempo di chiudere anche ufficialmente la stagione, visto che la squadra sta sostenendo le ultime sedute di allenamento in questa settimana. Il direttore generale Carlo Susini ha rilasciato un’intervista ai canali social del club in cui ha tirato le somme. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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