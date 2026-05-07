Lepanto Marino calcio a 5 Amadei | Ci piacerebbe fare il filotto di vittorie nel girone di ritorno

La squadra di calcio a 5 di Lepanto Marino ha concluso il girone di ritorno con nove vittorie consecutive, tutte ottenute nelle ultime nove partite. Il presidente onorario Stefano Bianchi e il tecnico hanno dichiarato il desiderio di concludere la stagione con un ulteriore risultato positivo, puntando a mantenere il trend di successi. La formazione si prepara ora a disputare le ultime sfide del campionato di serie D.