Lepanto Marino calcio a 5 Amadei | Ci piacerebbe fare il filotto di vittorie nel girone di ritorno
La squadra di calcio a 5 di Lepanto Marino ha concluso il girone di ritorno con nove vittorie consecutive, tutte ottenute nelle ultime nove partite. Il presidente onorario Stefano Bianchi e il tecnico hanno dichiarato il desiderio di concludere la stagione con un ulteriore risultato positivo, puntando a mantenere il trend di successi. La formazione si prepara ora a disputare le ultime sfide del campionato di serie D.
Marino (Rm) – La serie D della Lepanto Marino calcio a 5 ha un ultimo obiettivo da centrare. La squadra cara al presidente onorario Stefano Bianchi ha fatto filotto nel girone di ritorno: nove vittorie su altrettante gare disputate. Ora ne mancano due, la prima sabato in casa con la Virtus.🔗 Leggi su Romatoday.it
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