Sanzioni disciplinari e smartphone 10 documenti in arrivo per la gestione a scuola | modifiche PTOF circolari relazioni e note tecniche regolamento d’istituto

Nei prossimi giorni saranno resi disponibili diversi documenti riguardanti le sanzioni disciplinari e l’uso degli smartphone negli ambienti scolastici. Si tratta di modifiche al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, circolari, relazioni, note tecniche e regolamenti d’istituto. Verranno pubblicati anche approfondimenti e modelli di documenti scaricabili per la gestione dell’utilizzo dei dispositivi digitali in classe.

Nei prossimi giorni saranno pubblicati una serie di articoli di approfondimento e modelli documentali scaricabili dedicati alla gestione dell’uso degli smartphone e dei dispositivi digitali a scuola. Si tratta di materiali pensati per supportare dirigenti scolastici, DSGA e collegi docenti nell’aggiornamento dei regolamenti d’istituto, del PTOF e delle circolari interne, alla luce delle recenti indicazioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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