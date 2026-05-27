Uomini e Donne anticipazioni | Raffaella Scuotto verso il trono

Uomini e Donne anticipazioni: per settembre 2026 circola un nome che i fan conoscono bene. Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice e poi scelta di Brando Ephrikian, sarebbe tra le possibili nuove troniste della prossima edizione. L’indiscrezione è stata rilanciata da Deianira Marzano su Instagram e ha subito mosso il pubblico del dating show di Maria De Filippi. Nulla è stato annunciato in modo ufficiale, ma il profilo di Raffaella piace molto: è single, seguita sui social e ha lasciato un ricordo forte nel trono classico. Uomini e Donne, puntate 25-29 maggio 2026: sorpresa durante la scelta di Ciro Il nome di Raffaella spunta per settembre. Secondo la segnalazione arrivata a Deianira Marzano, Raffaella Scuotto potrebbe rientrare nello studio di Uomini e Donne con un ruolo diverso. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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SHOCK A UOMINI E DONNE: RAFFAELLA SCUOTTO ROMPE IL SILENZIO!

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