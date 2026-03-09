Anticipazioni Uomini e Donne puntate 9-13 marzo | baci nel Trono Classico e scontri nel Trono Over Gemma ancora nel mirino di Tina

La settimana di Uomini e Donne dal 9 al 13 marzo si presenta ricca di momenti intensi, con baci nel Trono Classico e scontri nel Trono Over. Gemma viene nuovamente al centro delle polemiche di Tina, mentre nello studio si susseguono confronti e discussioni tra dame, cavalieri e tronisti. Le puntate promettono di modificare gli equilibri tra i protagonisti del programma.

Settimana ad alta tensione a Uomini e Donne. Nello studio di Maria De Filippi, da lunedì 9 a venerdì 13 marzo, andranno in onda puntate ricche di polemiche, confronti accesi e momenti destinati a cambiare gli equilibri tra dame, cavalieri e tronisti. Il Trono Over sarà ancora una volta al centro della scena. Alcune frequentazioni.

