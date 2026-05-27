Uno studente di Novara tra i primi 5 d' Italia ai Giochi della Chimica 2026

Notizia in breve

Uno studente di Novara si è classificato tra i primi cinque in Italia ai Giochi della Chimica 2026. La competizione si è svolta quest'anno con partecipanti provenienti da tutta Italia. L'Iti Omar di Novara ha ottenuto questo risultato grazie alle prestazioni di uno dei propri studenti, confermando la sua reputazione nel settore delle discipline STEM e in particolare della chimica.