Dopo il convincente successo di gara 1, l’Union Basket Prato torna in campo questa sera alle 21 sul parquet dell’US Livorno per il secondo atto della semifinale playoff del campionato di serie C. Il netto 72-55 ottenuto domenica ha permesso alla squadra di coach Paoletti di portarsi sull’1-0 con la possibilità di chiudere subito i conti. L’impegno, però, si annuncia tutt’altro che semplice. Livorno potrà infatti contare sul fattore campo, elemento che in stagione si è già rivelato determinante: proprio sul parquet amaranto, poco più di un mese fa, arrivò una delle sole quattro sconfitte stagionali dell’Union Basket. Servirà una prestazione di grande intensità e maturità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Union, ostacolo Livorno: "Sarà una gara tosta"

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