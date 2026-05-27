Due ricercatori dell’università di Utrecht propongono di chiudere lo stretto di Bering con una diga lunga 80 chilometri e alta 50 metri. L’obiettivo è prevenire una catastrofe in Europa, collegando le acque di Alaska e Siberia. Hanno avvertito che questa operazione potrebbe causare effetti collaterali imprevedibili, ma insistono sulla necessità di salvare l’AMOC, la circolazione oceanica che regola il clima globale.

Roma, 27 maggio 2026 – Chiudere lo stretto di Bering con una diga gigante lunga 80 chilometri e profonda 50 metri: la proposta dei due ricercatori dell’università di Utrecht, Jelle Soons e Henk A. Dijkstra, sembra uscita direttamente da un romanzo di fantascienza. Già negli anni Sessanta un ricercatore sovietico, Petr Mikhailovich Borisov, aveva ipotizzato di costruire una diga tra Alaska e Siberia, senza crederci davvero. L’idea “tecnicamente fattibile”, come sostiene lo studio pubblicato lo scorso 24 aprile sulla rivista Science Advances, prevede la costruzione di tre sezioni, sfruttando la posizione centrale delle isole Diomede. Oltre ad avvicinare i due rivali, Russia e Stati Uniti, la diga avrebbe un effetto significativo sul clima di un altro continente: l’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una diga tra Alaska e Siberia per evitare la catastrofe in Europa. “Effetti collaterali imprevedibili, ma l’Amoc va salvato”

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