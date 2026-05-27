Una strada scavata nella roccia viva del lago di Garda attraversa una parete montuosa, offrendo un percorso che sembra entrare nella montagna stessa. La via si sviluppa all’interno della roccia, creando un passaggio che si affaccia sul lago sottostante. La strada si estende lungo il fianco della montagna, con tratti stretti e curve che seguono la conformazione naturale del territorio. È considerata una delle strade più spettacolari d’Europa per la sua particolare realizzazione e posizione.

Immaginate di guidare dentro la montagna. Non sopra, non attorno — dentro. Le pareti di roccia calcarea si stringono intorno alla carrozzeria fino a sfiorarla, il frastuono di un torrente si mescola al rombo del motore, e la luce del giorno scompare per qualche secondo, inghiottita da gallerie naturali che sembrano scolpite da una mano sovrannaturale. Non è una scena di un film d’azione. È la Strada della Forra, una delle vie di comunicazione più straordinarie e psicologicamente intense del continente europeo, intagliata tra il 1913 e il 1918 nelle viscere della Valvestino, sul versante bresciano del lago di Garda. Una strada nata dalla necessità, diventata leggenda. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Una delle strade più spettacolari d’Europa, è scavata nella roccia viva del lago di Garda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Questo sentiero in LIGURIA è PAZZESCO! | Sentiero del Pellegrino

Notizie e thread social correlati

I viaggi più belli da fare in primavera nella stagione dei ciliegi in fiore: guida alle fioriture più spettacolari tra Europa e OrienteCon l’arrivo della primavera, molte destinazioni si trasformano grazie alla fioritura dei ciliegi, creando scenari di grande suggestione.

All'interno di una spa con sauna scavata nella pietraAll’interno di una spa situata in una struttura con sauna scavata nella pietra, si trova un’area dedicata al benessere.

Temi più discussi: È tra le strade più alte d'Europa, riapre lo storico valico; Spostamenti in bici, in Italia 51,4 vittime per milione di abitanti: siamo solo al 19° posto in Europa per sicurezza stradale; Papa Leone XIV atteso in Spagna: il viaggio tra Madrid, Barcellona e Canarie; Ponte del 2 giugno, otto itinerari per un viaggio in Europa in auto o in treno.

Nel 1691, Engelbert Kaempfer scrisse che la T?kaid? giapponese era, ...più affollata delle strade pubbliche in qualsiasi delle città più popolose d'Europa. È accurato, e come si è svolta la situazione? reddit

Dall’arte all’olio, le strade della cultura portano in Turchia per il più grande festival diffuso d’Europa x.com

Abitare tra le 9 strade più iconiche d'Europa, bellezza e super budgetVivere in una delle strade più belle d’Europa è anche una questione di budget. Se si sceglie un indirizzo iconico, in un tratto di città ricco di servizi, collegamenti e identità, bisogna mettere in ... ansa.it

Ecco le 9 strade più cool d’Europa: una sola in ItaliaOgni anno Time Out raccoglie il meglio della vita urbana scegliendo le strade più belle del mondo. Per il 2025 la classifica europea mette insieme nove vie accomunate da un’atmosfera speciale, luoghi ... donnamoderna.com