Un operaio di 28 anni è morto sul posto di lavoro durante un intervento in un cantiere edile. La sua morte è avvenuta a causa di un incidente che ha provocato un trauma grave. Gli operatori di emergenza hanno tentato di rianimarlo ma senza successo. Il cantiere è stato temporaneamente chiuso mentre le autorità avviano le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La vittima era conosciuta tra amici e colleghi per il suo carattere solare e la passione per il ballo.

Pescia, 27 maggio 2026 – La tragica e violenta scomparsa di Giacomo Pucci non è soltanto l’ennesimo incidente sul lavoro che macchia di sangue la Toscana. È un orrore indicibile che strazia le carni e spacca il cuore di un’intera comunità. La notizia di questa fine così precoce e spaventosa si è diffusa rapidamente, come un fulmine a ciel sereno, dalle Spianate di Lucca fino a tutta la Valdinievole, lasciando amici, conoscenti e semplici cittadini in uno stato di profondo shock e incredulità. Un vuoto incolmabile nella comunità. Sapere che un ragazzo così solare, operoso e nel fiore degli anni sia andato incontro a un destino tanto atroce rende il dramma un calvario emotivo devastante e senza fine per la sua famiglia, costretta ad affrontare lo strazio più grande che possa esistere per un genitore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Un ragazzo solare”. Gli amici, il lavoro e la passione per il ballo: operaio morto, il triste addio a Giacomo Pucci

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