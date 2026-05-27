Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 27 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Alberto sembrava pronto a raccontare tutta la verità sulla sua relazione con Anna al figlio, lei però ha deciso di lasciarlo. La decisione della ragazza lo ha spiazzato, infatti soffrirà molto. Marina e Stefano continueranno a tramare alle spalle di Ferri, lei lo sta aiutando solo per ottenere il suo obiettivo, cioè quello di allontanare Greta dalla loro vita. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 27 maggio 2026: altre tensioni tra Ferri e Cristina, Alberto pronto a tutto per Anna

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Un posto al sole, anticipazioni mercoledì 6 maggio 2026 amara sorpresa per Marina

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