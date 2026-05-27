Un nuovo locale a Pontedera | taglio del nastro per il ristorante pizzeria ' I Guelfi'

Notizia in breve

È stato inaugurato il nuovo ristorante pizzeria ‘I Guelfi’ a Pontedera, situato al civico 39 di via Saffi. L'apertura è stata annunciata dall'imprenditore Massimiliano Maurri. La struttura si trova nel centro della città e rappresenta una novità nel settore della ristorazione locale. Nessun dettaglio è stato fornito sui menu o sulle modalità di apertura al pubblico.