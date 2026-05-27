un importante progresso nella ricerca sul tumore al pancreas

Un nuovo farmaco testato in studi clinici ha mostrato risultati promettenti nel trattamento del tumore al pancreas. I risultati indicano un miglioramento nella risposta alle terapie e una possibile riduzione della progressione della malattia. I test sono stati condotti su un gruppo di pazienti e i dati raccolti sono stati analizzati da ricercatori indipendenti. Attualmente, il farmaco si trova in fase di valutazione per ulteriori studi e approvazioni.

I test clinici di un nuovo farmaco hanno dato risultati incoraggianti su un modo di trattare la malattia considerato impossibile fino a qualche tempo fa Il daraxonrasib, un nuovo farmaco sperimentale contro la forma più insidiosa del tumore al pancreas, ha dato esiti molto promettenti, segnando secondo gli esperti uno dei più importanti successi nel trattamento della malattia. I partecipanti ai test clinici hanno vissuto per più di un anno dalla diagnosi, circa il doppio rispetto a chi era stato sottoposto alla sola chemioterapia. I risultati completi saranno comunicati la prossima settimana nella prestigiosa sessione plenaria del congresso... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Nuova ricerca sul tumore al pancreas!

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