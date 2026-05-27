In Umbria, giovani imprenditori hanno segnalato una fuga di talenti e una crisi economica. Secondo loro, molti giovani scelgono di lasciare la regione per motivi lavorativi e di opportunità. Si evidenzia anche il rischio di misure fiscali che potrebbero ridurre drasticamente il PIL regionale, portandolo vicino allo zero. La situazione riguarda sia l’abbandono di professionisti, sia le conseguenze di politiche fiscali in atto.

? Punti chiave Perché i giovani talenti scelgono di abbandonare definitivamente l'Umbria?. Quali misure fiscali rischiano di trascinare il PIL regionale verso lo zero?. Come possono le riforme su sanità e trasporti fermare la fuga professionale?. Chi deve rispondere al fallimento delle attuali strategie regionali per l'impiego?.? In Breve Convegno a Perugia con Omar Di Curzio, Marina Gasparri, Elia Franciosa e Marco Patacca.. Critiche CNA sulla legge fiscale regionale e carenze in sanità, trasporti e rifiuti.. Confcommercio chiede un ecosistema per imprese locali e riduzione burocrazia per evitare recessione.. Raffaele Nevi e Laura Pernazza analizzano scenari macroeconomici nazionali applicati al territorio umbro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, l’allarme dei giovani imprenditori: “Fuga di talenti e crisi

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