Ultimissime Inter LIVE | Marotta su Bastoni pro e contro di Bremer

Notizia in breve

Il dirigente dell’Inter ha commentato le prestazioni di Bastoni, evidenziando punti di forza e criticità. Ha inoltre analizzato le caratteristiche di Bremer, sottolineando aspetti positivi e aspetti da migliorare. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di un intervento in diretta, aggiornando i tifosi sulle valutazioni tecniche e le decisioni future della società. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora annunciata riguardo a eventuali operazioni di mercato o cambiamenti nello staff tecnico.