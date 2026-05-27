Ultimissime Inter LIVE | Marotta su Bastoni pro e contro di Bremer
Il dirigente dell’Inter ha commentato le prestazioni di Bastoni, evidenziando punti di forza e criticità. Ha inoltre analizzato le caratteristiche di Bremer, sottolineando aspetti positivi e aspetti da migliorare. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di un intervento in diretta, aggiornando i tifosi sulle valutazioni tecniche e le decisioni future della società. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora annunciata riguardo a eventuali operazioni di mercato o cambiamenti nello staff tecnico.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 27 MAGGIO. Bremer difficile ma non impossibile, può essere il nome giusto per l’Inter? Pro e contro del difensore brasiliano. Bremer è uno dei nomi finito in orbita Inter per quanto riguarda il calciomercato estivo, pro e contro del brasiliano Marotta blinda Bastoni: «Non ha espresso la volontà di andare via, resterà con noi». 🔗 Leggi su Internews24.com
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