In Uganda, 579 studenti sono stati formati nel settore sanitario. La formazione mira a rafforzare la capacità della sanità locale, coinvolgendo professionisti che lavorano per migliorare i servizi. La coppia di medici ha contribuito a creare un sistema più autosufficiente, formando nuovi operatori sanitari. Questi professionisti stanno portando avanti iniziative per sviluppare le competenze nel settore e aumentare la disponibilità di assistenza medica nella regione.

? Domande chiave Come ha fatto una coppia di medici a creare autosufficienza sanitaria?. Chi sono i professionisti che stanno trasformando la sanità in Uganda?. Perché questo modello educativo evita la dipendenza dagli aiuti esterni?. Come la formazione medica sta spezzando il ciclo della povertà locale?.? In Breve Fondazione Corti sostiene il progetto dal 1993 con risorse economiche e supporto tecnico.. La scuola per infermiere è stata inaugurata nel 1973 nel Nord Uganda.. Oltre 600 studenti vivono nelle strutture interne del Lacor Health Training Institute.. Studenti come Philippa Lakareber e Daniel Olara Edmond operano nelle comunità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uganda: 579 nuovi studenti formati per la sanità locale

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