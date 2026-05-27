Arezzo, 27 maggio 2026 – Prosegue fino al 31 luglio è aperta «Uccellacci e uccellini» al Museo Ornitologico di Camaldoli. Il Parco delle Foreste Casentinesi visto attraverso l’obiettivo di Giorgio Amadori. Una mostra fotografica d’eccezione dedicata all’avifauna dell’area protetta nata dalla collaborazione tra la Pro Loco di Corniolo-Campigna e il Parco. L’esposizione raccoglie gli scatti naturalistici di Giorgio Amadori, conosciuto da tutti come «Giorgino». Il titolo della mostra, «Uccellacci e uccellini», omaggia con ironia il capolavoro di Pasolini per esplorare il dualismo emotivo che gli uccelli suscitano, passando dalla tenerezza alla soggezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Uccellacci e uccellini» ecco gli scatti di Giorgio Amadori

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