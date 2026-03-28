Le indagini condotte dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Parma hanno portato all’ordinanza di custodia cautelare per una giovane di 21 anni, convivente di un uomo di 27 anni morto in ospedale. Secondo l’accusa, le prove raccolte fanno riferimento alla traiettoria della lama, alla ferita, agli scatti d’ira e alle precedenti aggressioni, elementi che hanno portato il Gip a disporre l’arresto per omicidio.

Le indagini dei Ris e del Nucleo investigativo dei carabinieri e i risultati preliminari dell'autopsia sul corpo di Cristopher hanno portato alla svolta nel caso di Borgo Riccio Oltre alle indagini sono stati utili anche i risultati preliminari dell'autopsia, condotta sul corpo di Cristopher. Ma da quali elementi si evince che la donna, sempre secondo l'accusa, avrebbe agito con volontarietà? La lama è penetrata dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra. “La traiettoria indica in maniera (allo stato) incontrovertibile - sottolinea la Procura di Parma - che la vittima si trovasse di fronte all'indagata, con almeno il braccio sinistro sollevato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - "La traiettoria della lama, la ferita, gli scatti d'ira e le precedenti aggressioni": ecco perché il Gip ha disposto l'arresto per omicidio

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