L’estate 2026 nel settore turistico umbro ha registrato un aumento delle assunzioni, secondo i dati diffusi. Tuttavia, per i lavoratori del comparto non ci sono prospettive di stabilità a lungo termine. La situazione attuale evidenzia un incremento temporaneo delle assunzioni, ma non si delineano segnali di un miglioramento duraturo o di opportunità lavorative stabili nel futuro.

I dati diffusi sul comparto turistico umbro raccontano di un’estate 2026 all’insegna delle assunzioni. Numeri importanti, crescita significativa e un settore che sembra correre mentre altrove si rallenta. Una buona notizia? Soltanto in parte secondo Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. "Se ci si ferma ai numeri – spiegano infatti i sindacati –, il turismo umbro appare in piena salute. Se però si prova ad andare un po’ più a fondo, il quadro cambia rapidamente. La crescita dell’occupazione continua infatti a poggiare su basi ben note: contratti stagionali, rapporti a termine, lavoro a chiamata. Tradotto: si entra facilmente, ma si esce altrettanto velocemente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Turismo, per i lavoratori non c’è prospettiva"

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