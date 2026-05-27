Un uomo di 35 anni è stato trasportato in elicottero dopo essersi ferito durante un tuffo in un laghetto di Badalucco. La vittima è rimasta ferita alle gambe e alle braccia, e i soccorritori hanno recuperato il suo corpo tra le rocce vicino alla riva. Non sono stati resi noti dettagli sulla profondità o su eventuali ostacoli nascosti sotto la superficie dell’acqua.

? Punti chiave Cosa si nascondeva sotto la superficie del laghetto di Badalucco?. Come è avvenuta la dinamica del trauma dopo il tuffo?. Perché i soccorsi hanno dovuto richiedere l'intervento dell'elicottero?. Quali misure di sicurezza potrebbero evitare nuovi incidenti in zona?.? In Breve Trauma cranico con perdita di conoscenza causato da spuntone roccioso nei laghetti.. Soccorso coordinato tra Croce Rossa di Taggia, automedica e carabinieri sul posto.. Elicottero Grifo atterrato al bivio Badalucco-Montalto Carpasio per rapido trasferimento.. Necessità di segnaletica e controlli presso i siti naturali lungo la SP548.. Un uomo di 35 anni è stato trasportato in elisoccorso al pronto soccorso del Santa Corona dopo un violento impatto subito nel pomeriggio ai laghetti di Badalucco, lungo la SP548. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tuffo tra le rocce a Badalucco: 35enne ferito e trasportato in elicottero

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