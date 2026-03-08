Escursionista cade tra le rocce | trasportato in eliambulanza

Un escursionista di 70 anni di Caserta è rimasto ferito dopo essere caduto tra le rocce durante un'escursione. L'uomo è stato recuperato e trasportato in eliambulanza in codice di massima urgenza. La caduta si è verificata in una zona impervia, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorritori. La dinamica dell'incidente è al momento ancora in fase di accertamento.

L'incidente sul Monte Castello a Castel Morrone. L'uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco Doveva essere una tranquilla domenica dedicata all'escursionismo ma per un 70enne casertano si è trasformata in una disavventura. L'uomo in compagnia di un coetaneo stavano facendo una passeggiata sul Monte Castello a Castel Marrone nei pressi di via Torre, quando è caduto tra le rocce. I due sono così rimasti bloccati sulla cima del monte. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta che hanno recuperato l'uomo nel dirupo e lo hanno affidato alle cure del 118.