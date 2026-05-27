Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il risultato della sua visita medica semestrale presso il Walter Reed Medical Center è stato “perfetto”. La comunicazione è stata diffusa attraverso un tweet, in cui si afferma che l’esame ha confermato lo stato di salute ottimale del leader. Tuttavia, non sono stati resi noti dettagli specifici sui risultati o sugli esami effettuati, lasciando aperti alcuni dubbi sulle sue condizioni di salute.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito “perfetto” l’esito della sua visita medica semestrale effettuata presso il Walter Reed Military Medical Center. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader americano attraverso un messaggio pubblicato sul social Truth, nel quale ha scritto di aver “terminato la mia visita medica semestrale” e di essere già “in rientro alla Casa Bianca”. Si tratta del terzo controllo sanitario in appena tredici mesi per il tycoon repubblicano, che il prossimo 14 giugno compirà 80 anni. Nel corso degli ultimi mesi, la salute del presidente è tornata più volte al centro dell’attenzione pubblica e politica, anche alla luce di alcune immagini diffuse dai media internazionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trump dopo il check-up: “Risultato perfetto”. Ma restano i dubbi sulle condizioni di salute

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Trump Says His MRI Was Perfect — Boasts About Cognitive Test On Air Force One

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