I poteri forti dietro l’elezione di Mojtaba Khamenei | intrighi brogli e timori I dubbi sulle condizioni di salute dell' erede non voluto

Dietro l’elezione di Mojtaba Khamenei si nascondono sospetti di manipolazioni e irregolarità, alimentati da voci di brogli e pressioni. La sua nomina ha sollevato dubbi sulle motivazioni e sulle modalità con cui è stato scelto, mentre si discute delle sue condizioni di salute e del ruolo che potrebbe avere in futuro. Intanto, il testamento del padre rimane un elemento di incertezza nella scena politica.

Che l'ascesa di Mojtaba Khamenei non sia stata una transizione semplice lo avevamo intuito già una settimana fa, quando i media israeliani hanno iniziato a fare il suo nome in modo insistente. Oggi che il secondogenito di Ali è stato eletto nuova Guida Suprema dell'Iran, emergono dettagli che rendono ancora più fumosi i contorni della sua nomina. Fonti vicine a Teheran rivelano che Khamenei senior aveva confidato ai suoi fedelissimi di non volere un'eredità dinastica, perché la carica suprema non doveva diventare un feudo di famiglia. Qualcuno sostiene che l'abbia messo nero su bianco nel suo testamento. Come questa volontà sia stata ignorata resta un mistero, ma l'elezione di Mojtaba segna una svolta ereditaria che stride con lo spirito della Rivoluzione islamica del 1979, nata per abbattere scià e dinastie.