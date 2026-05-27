Donald Trump ha pubblicato un post sui social media in cui ha definito Joe Biden “un politico corrotto”. Contestualmente, l’ex presidente ha intentato una causa contro il Dipartimento di Giustizia, senza ulteriori dettagli sui motivi. La disputa si inserisce in un clima di crescente tensione tra le due figure politiche, con scontri pubblici e azioni legali che si susseguono in vista delle prossime elezioni e procedimenti giudiziari.

Nuovo duro attacco social del presidente americano Donald Trump contro Joe Biden, in un clima politico statunitense sempre più acceso in vista delle prossime battaglie elettorali e giudiziarie. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo social, Trump ha definito Biden: “Un politico corrotto” Il commento accompagna la condivisione di una notizia relativa alla decisione di Biden di citare in giudizio il Dipartimento di Giustizia americano per bloccare la diffusione di registrazioni audio collegate all’indagine del procuratore speciale. Secondo quanto riportato nell’articolo condiviso da Trump, la causa legale arriverà prima della consegna prevista del materiale alla Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti e alla conservatrice Heritage Foundation. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump accusa Biden di essere “un politico corrotto”, mentre l’ex Presidente fa causa al Dipartimento di Giustizia

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Trump Slams Biden During Address From White House

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