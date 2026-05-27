Trionfo in Canada per la squadra TKM Krav Maga

Notizia in breve

La squadra IKMI di TKM Krav Maga ha vinto all’evento International Rendez Vous, svolto il 16 maggio a Quebec City, in Canada. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre internazionali, e la squadra italiana si è distinta con il suo successo. La vittoria rappresenta un risultato rilevante per il team, che ha ottenuto il primo posto in questa occasione. Non sono stati forniti dettagli sul numero di partecipanti o sulle categorie in gara.