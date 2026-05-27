Trionfo in Canada per la squadra TKM Krav Maga
La squadra IKMI di TKM Krav Maga ha vinto all’evento International Rendez Vous, svolto il 16 maggio a Quebec City, in Canada. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre internazionali, e la squadra italiana si è distinta con il suo successo. La vittoria rappresenta un risultato rilevante per il team, che ha ottenuto il primo posto in questa occasione. Non sono stati forniti dettagli sul numero di partecipanti o sulle categorie in gara.
Fantastico risultato raggiunto dalla squadra IKMI di TKM Krav Maga all’evento International Rendez Vous tenutosi lo scorso 16 Maggio a Quebec City in Canada. La coppia formata da Emiliano Fontanelli e Vincenzo Corvaglia ha ottenuto due splendidi primi posti nella disciplina Tecnical Krav Maga –. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Orban, dal trionfo alla sconfitta (per mano del suo "discepolo"): la parabola dell'illiberale con un piede a Est e uno nell'orbita Maga
Nazionale, sfottò del Canada all'Italia: cosa regala la squadra ai tifosi azzurri, il videoIl Canada ha pubblicato un video in cui invita i tifosi italiani a sostenere la propria nazionale durante i prossimi Mondiali.
Trionfo in Canada per la squadra TKM Krav MagaNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday Fantastico risultato raggiunto d ... firenzetoday.it
Krav Maga o Muay Thai: differenze, benefici e quale scegliereQuale scegliere Krav Maga o Muay Thai? Scopri cos'è meglio scegliere per te tra autodifesa e sport da combattiment. milanosportiva.com