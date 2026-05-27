Tregua dal caldo | arrivano per poco temporali e grandine

Da trentotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Trentino sono arrivati temporali e grandine dopo giorni di caldo torrido. Le precipitazioni sono state intense e concentrate in poche ore. La grandine ha danneggiato alcune colture e i temporali hanno provocato allagamenti locali. La situazione meteorologica cambia rapidamente, con il ritorno di condizioni più fresche. Nessun ferito segnalato. La perturbazione dovrebbe durare poche ore, poi il clima tornerà a essere più mite.

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Il Trentino, in questi giorni, sta vivendo momenti di caldo torrido che, però, sembra avere le ore contate. A comunicarlo è Meteotrentino che, tra il pomeriggio e la sera di mercoledì 27 maggio annuncia lo sviluppo di rovesci e temporali che localmente potrebbero risultare di forte intensità con. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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