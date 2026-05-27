DisHub ha annunciato iniziative dedicate alla disabilità pediatrica grave, tra cui trasporti personalizzati, assistenza alle famiglie e giornate al mare. È stato reso noto che una medico, specializzata in cure palliative pediatriche, ha collaborato con un'azienda sanitaria per creare un programma dedicato ai bambini con condizioni croniche complesse. La collaborazione coinvolge anche servizi di supporto e attività ricreative per i minori e le loro famiglie.

“Ho una cara amica medico, appassionata di cure palliative pediatriche e ideatrice, insieme alla Asl di Bologna, di un programma dipartimentale dedicato al “bambino con condizione cronica complessa’. Un giorno ero alla fermata del bus al telefono con lei e per tutto il percorso dell’autobus mi ha parlato del suo lavoro e di disabilità pediatrica”. Daria Foracchi spiega così lo spunto che l’ha spinta a fondare, insieme ad alcuni amici, nel 2020, l’associazione DisHub, “nata per voler rispondere a un bisogno concreto e urgente”. Daria ha passato una vita nel terzo settore, quasi sempre in ambito sanitario pediatrico, tanto da specializzarsi con un master anche nell’attività di fundraising. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trasporti personalizzati, aiuti alle famiglie e giornate al mare: così DisHub illumina la disabilità pediatrica grave

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